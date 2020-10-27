Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова напомнила о себе фирменным шпагатом
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Анастасия опубликовала домашнее фото в красном спортивном костюме. Она раскорячилась на диване посреди помпезной комнаты.
«Прекрасное светлое утро в новом домашнем костюмчике. Глазами любимого. Спасибо, Яночка, за внимание и добро. Костюмчик мне доставили прямо на сцену перед премьерой», - подписала фото звезда, намекая, что именно так развлекается со своим любовником, которого никому не показывает.
Как известно, на днях Волочкова играла в премьере своего шоу «Балерина в Зазеркалье цирка». Видео с ее выступления облетели сеть, вызвав волну критики и насмешек. Зрители отмечают, что лучше бы Волочкова не позорилась, так как выглядела она на сцене ужасно. Ей не давались не только клоунские номера, но также гимнастические трюки.
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«Действительно балерина, играющая клоуна на сцене, такой и стала в жизни, клоуном, бывшей балериной, над которой смеются, потому что все ее движения вызывают только смех у толпы», «Дети-инвалиды насладились голым телом бобрелины», «Как же ее болтает на этих полотнах. Зад свой поднять не может», «Нет сил смотреть эти её «выступления», - пишут пользователи сети.
Напомним, что покрасневшая Волочкова не удержалась, расставив ноги на камеру: «Это такое счастье».
Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова напугала состоянием, показав редкий кадр с матерью и дочкой: "Ноги стерты в кровь".
Также Politeka писала, что перебинтованная Настя Волочкова рассказала, как расплачивается за любовь: "Дикая боль".