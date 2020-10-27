Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова напомнила о себе фирменным шпагатом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Анастасия опубликовала домашнее фото в красном спортивном костюме. Она раскорячилась на диване посреди помпезной комнаты.

«Прекрасное светлое утро в новом домашнем костюмчике. Глазами любимого. Спасибо, Яночка, за внимание и добро. Костюмчик мне доставили прямо на сцену перед премьерой», - подписала фото звезда, намекая, что именно так развлекается со своим любовником, которого никому не показывает.

Как известно, на днях Волочкова играла в премьере своего шоу «Балерина в Зазеркалье цирка». Видео с ее выступления облетели сеть, вызвав волну критики и насмешек. Зрители отмечают, что лучше бы Волочкова не позорилась, так как выглядела она на сцене ужасно. Ей не давались не только клоунские номера, но также гимнастические трюки.

«Действительно балерина, играющая клоуна на сцене, такой и стала в жизни, клоуном, бывшей балериной, над которой смеются, потому что все ее движения вызывают только смех у толпы», «Дети-инвалиды насладились голым телом бобрелины», «Как же ее болтает на этих полотнах. Зад свой поднять не может», «Нет сил смотреть эти её «выступления», - пишут пользователи сети.

Напомним, что покрасневшая Волочкова не удержалась, расставив ноги на камеру: «Это такое счастье».

Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова напугала состоянием, показав редкий кадр с матерью и дочкой: "Ноги стерты в кровь".

Также Politeka писала, что перебинтованная Настя Волочкова рассказала, как расплачивается за любовь: "Дикая боль".