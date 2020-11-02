Скандальный российский певец Филипп Киркоров похвастался отдыхом в окружении детей и не менее популярного коллеги

Снимки были опубликованы в Instagram, передает Politeka.

«Какие друзья, такие и каникулы. Вкусные, нарядные и изысканные…в компании Стаса Михайлова, Инны Михайловой и Евы Канчельскис», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Киркоров вместе с детьми и скандальными коллегами. Поклонники поп-короля не обошли стороной опубликованные кадры.

«Что за мадамы рядом», «Классные! Приятного аппетита», «круто иметь такого прекрасного друга, как Вы Филипп», «вы такой великолепный», «хорошего вам вечера!», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что счастливый Филипп Киркоров увез детей на курорт, пока во всем мире бушует пандемия.

Российский певец выложил на своей странице в "Инстаграм" видео, которые записал в аэропорту. Для авиаперелета поп-король выбрал бело-синий образ, стилизованный под небо с облаками, он состоит из куртки, пуловера, рваных штанов, бейсболки и кроссовок. Примечательно, что он не надел маску, хотя дети их нацепили, отец подает дурной пример наследникам.

"Семья Киркоровых улетает в Эмираты", - заявил Филипп в сториз.

Напомним, как выглядит лысеющий Киркоров без парика, кадры печального конфуза: "Уже видны...".

Как сообщала Politeka, 55-летнего Киркорова уличили в пьянстве, таким поп-короля давно не видели: "Крутой движ!".

Также Politeka писала, что Киркоров засветил сына и дочь в школьной форме, кадры семейной идиллии: «Ого, ножки как у Поляковой!».