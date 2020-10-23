Российский исполнитель Филипп Киркоров скрывает редеющие волосы под париком

Об этом стало известно благодаря фотографиям папарацци. Да и внимательным поклонникам это становится очевидным, если посмотреть снимки поп-короля в Инстаграм.

Так, в Телеграмм-канале «НеМалахов» появилось фото артиста с африканскими косичками, на которых заметны залысины. Авторы аккаунта предполагают, что артист был вынужден вернуться к парику.

«Киркоров после недавнего конфуза приоделся в роскошный парик», - отметили в канале.

На фото в Инстаграм также видно, что на последних снимках волосы у певца мягкие, шелковистые и блестящие. Кроме этого, волосы отлично держат форму, что редко бывает с натуральной шевелюрой. На фото с косичками видна седина и залысины.

Напомним, что ранее в сети уже появлялись фото человека, похожего на Киркорова, у которого на макушке виднелась серьезная проплешина. Папарацци якобы подловили момент, когда поп-король был без парика. Уже видны возрастные изменения, ведь певцу 53 года.

Стоит отметить, что мнение пользователей сети по поводу шевелюры Киркорова разделились. Одни считают, что артист уже давно носит парики. Другие же уверены, что у него все еще свои прекрасные волосы.

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