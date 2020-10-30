Российский поп-король Филипп Киркоров зажег на открытии нового заведения в столице

Как пишет Politeka.net, видео с мероприятия появилось в Инстаграм у артиста. Как стало известно, российский рэпер Моргенштерн открыл ресторан KAIF Provenance. Филипп посетил открытие вместе с Тимати и Егором Кридом.

На кадрах, которые опубликовал певец, были видно, что он балуется алкоголем. В руках у Киркорова красовался коктейль со сладкой ватой. Филипп громко кричал и снимал дергающиеся видео. Поклонники посчитали, что артист вел себя слишком эмоционально.

«Очень крутой движ! Крутой движ!», - прокричал Киркоров, сидя рядом с Тимати.

Стоит отметить, что поп-король даже пустился в пляс, когда на сцене выступал DJ Smash.

Одет Киркоров был в брендовую одежду. Он выбрал оранжевый костюм. Не обошлось и без аксессуаров, которые просто обожает артист.

Стоит отметить, что в последнее время Киркоров близко общается с молодыми исполнителями. Он даже записал молодежный трек «Ролекс» совместно с известным блогером Давой. Поп-король пытается следовать трендам, чтобы его слушали не только его старые поклонники, но и молодежь.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров засветился в компании роскошной блондинки и Давы на публичном мероприятии.

Напомним, как выглядит лысеющий Киркоров без парика, кадры печального конфуза: "Уже видны...".

Как сообщала Politeka, Киркоров засветил сына и дочь в школьной форме, кадры семейной идиллии: «Ого, ножки как у Поляковой!».

Также Politeka писала, что подвыпивший Киркоров полез обниматься с известной красоткой: яркие кадры с разгульной вечеринки.