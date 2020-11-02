Маленькая Лиза, дочка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, не перестает умилять Сеть новыми "фокусами"

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной семьи в Инстаграм появилось новое видео, на котором дочка Примадонны, еще совсем кроха, выплясывает под известную мелодию, изображая из себя Кармен (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Белокурая девчушка с двумя хвостиками предстала в длинной пышной юбке с красными цветами и полосатой футболочке. Лиза старательно топала ножкой, театрельно жестикулировала руками и вертела головой.

В один из моментов очевидцы представления зааплодировали девочке.

"Такой шикарный танец ❤️", - подписаны кадры.

Пользователи согласились с мнением автора поста и кинулись комментировать увиденное:

"🔥Карменочка"

"👍😍🌷Умничка!"

"Сладкая💋"

"Ну какая же ты куколка👍👍👍"

"Этим ребёнком только стоит восхищаться"

"Такая милаха! Красотка! Как у неё талантливо выходит🙏🏻🤩"

"Будущая актриса 👍👍👍"

Ранее мы сообщали, Лиза, которой сейчас семь лет, начала терять молочные зубы. Радостным событием поделились в Инстаграм, опубликовав фото, на котором улыбающаяся девочка продемонстрировала немного беззубый рот.

В подписи к этому милому снимку автор поста пожелал фолловерам хорошего дня.

"Где зубы потеряла ?🤣", "Улыбайкины! 😆", "И тебе всего хорошего прекрасная дитя", "Наш любимый Лизок 🌹", "Лизонька, солнышко! И тебе хорошего дня !", "Лизонька,ты прелесть!❤️", "Зайка, и тебе хорошего дня!💖", "Милашка！💖👏😍", - прокомментировали пользователи.

Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой.

Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.

Также Politeka писала, что Галкина заподозрили в использовании косметики, Пугачева может завидовать.