Маленькая Лиза, дочка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, не перестает умилять Сеть новыми "фокусами"
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной семьи в Инстаграм появилось новое видео, на котором дочка Примадонны, еще совсем кроха, выплясывает под известную мелодию, изображая из себя Кармен (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Белокурая девчушка с двумя хвостиками предстала в длинной пышной юбке с красными цветами и полосатой футболочке. Лиза старательно топала ножкой, театрельно жестикулировала руками и вертела головой.
В один из моментов очевидцы представления зааплодировали девочке.
"Такой шикарный танец ❤️", - подписаны кадры.
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Пользователи согласились с мнением автора поста и кинулись комментировать увиденное:
"🔥Карменочка"
"👍😍🌷Умничка!"
"Сладкая💋"
"Ну какая же ты куколка👍👍👍"
"Этим ребёнком только стоит восхищаться"
"Такая милаха! Красотка! Как у неё талантливо выходит🙏🏻🤩"
"Будущая актриса 👍👍👍"
Ранее мы сообщали, Лиза, которой сейчас семь лет, начала терять молочные зубы. Радостным событием поделились в Инстаграм, опубликовав фото, на котором улыбающаяся девочка продемонстрировала немного беззубый рот.
В подписи к этому милому снимку автор поста пожелал фолловерам хорошего дня.
"Где зубы потеряла ?🤣", "Улыбайкины! 😆", "И тебе всего хорошего прекрасная дитя", "Наш любимый Лизок 🌹", "Лизонька, солнышко! И тебе хорошего дня !", "Лизонька,ты прелесть!❤️", "Зайка, и тебе хорошего дня!💖", "Милашка！💖👏😍", - прокомментировали пользователи.
Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой.
Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.
Также Politeka писала, что Галкина заподозрили в использовании косметики, Пугачева может завидовать.