Дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой умилила снимком в сети

Как сообщает Politeka.net, семилетние двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина учатся в гимназии и радуют звездных родителей своими успехами.

Публикации наследников Примадонны вызывают невероятный восторг в поклонников. И это совсем не удивительно, ведь Лиза и Гари растут очень умными, веселыми и воспитанными детьми. Несколько часов назад появилось новое милое фото Лизы Галкиной в Instagram.

7-летняя девочка предстала в белой футболке с милым принтом: зеброй и львом, а ее белокурые вьющиеся волосы растрепаны, словно девочка только-только проснулась. Лиза находится в ванной комнате, за ее спиной висит высокое зеркало и лежат инструменты для завивки. Малышка лучезарно и широко улыбается, благодаря этому можно заметить, что у Лизы выпали передние молочные зубы.

Кроме того, заметно, что девочка с каждым годом все больше становится похожей на свою звездную маму - Аллу Пугачеву.

"Всем хорошего дня 😘", - говорится в подписи к снимку.

Фолловеры дружно стали восхищаться тем, как хорошо и мило выглядит малышка на фото. А также заметили, что у нее отсутствуют передние зубы.

"Где зубы потеряла ?🤣", "Улыбайкины! 😆", "И тебе всего хорошего прекрасная дитя", "Наш любимый Лизок 🌹", "Лизонька, солнышко! И тебе хорошего дня !", "Лизонька,ты прелесть!❤️", "Зайка, и тебе хорошего дня!💖", "Лизонька,спасибо и тебе радостный человечек солнечного настроения!!!👏😍", "Милашка！💖👏😍".

Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой.

Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.

Также Politeka писала, что Галкина заподозрили в использовании косметики, Пугачева может завидовать.