Российская певица Анна Семенович впечатлила роскошной фигурой в мокром купальнике, а также рассказала об уменьшении гордости

Кадры были опубликованы в Instagram, рассказывает Politeka.

Так, у певицы поинтересовались о том, что она думает об операции по уменьшению груди.

«Если вам тяжело, то уменьшайте. Но сначала надо поговорить с доктором», - ответила поклоннице Семенович.

Уточним, что на опубликованном снимке Семенович позирует в мокром купальнике, демонстрируя упругие формы во всей красе.

Однако поклонников певица решила избавить от возможности что-либо сказать – фотография была опубликована в Stories знаменитости.

До этого сообщалось, что российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович отправилась на ферму и блеснула своим бюстом перед коровой

Как известно, Анна Семенович является обладательницей пышных форм, которые стали визиткой певицы. Артистка всегда гордо подчеркивает свою большую грудь, которую, ко всему прочему, именует подарком матери природы. Также известно, что аппетитные формы знаменитости никого не оставляют равнодушными, они привлекают взоры, как мужчин, так и женщин.

Так, в своем Интаграм-аккаунте Семенович обнародовало новое фото, сделанное на ферме. На нем она покрасовалась на фоне коров.

Напомним, что фигуристая Семенович впечатлила пикантным декольте и пухлыми губками

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