Известная модель и ангел бренда Victoria’s Secret Белла Хадид впечатлила преображением, нарядившись в латексный наряд культового героя

Снимками красотка поделилась в Instagram, передает Politeka.

«[стоит над Бэтменом] ... есть что-то в анатомически правильном в резиновом костюме, который зажигает губы девушки ... 💋 ... великая Ума Турман навсегда», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Хадид позирует в латексном наряде. Это косплей «ядовитого плюща» из фильма про Бэтмена и Робина. Поклонники пришли в дикий восторг от увиденного.

«Не знаю что там, но твой аж зажигает губы, при чем не только твои», «это просто невероятно», «невозможно налюбоваться», «просто чудесно», «лучшее, что вообще сегодня я видел», - пишут они.

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Всемирноизвестная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха или с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.

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