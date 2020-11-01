Топ-модель Белла Хадид поделилась порцией необычных снимков
Как сообщает Politeka.net, всемирноизвестная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха или с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.
Пользователи сети показали на фанатской странице Беллы Хадид в Instagram новый образ, который стоит взять на вооружение любителям спортивных вещей.
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24-летняя модель надела широкие синие брюки с однотонным поясом, крохотный кроп-топ в тон, а также бежевое пальто оверсайз. При этом можно увидеть, что модель не носит бюстика под топом. Дополнили лук массивное золотое колье-цепь, крупные браслеты, а также маленькие сережки-кольца.
Не забыла младшая Хадид и о прическе, девушка собрала локоны в пучок и выпустила несколько прядей у лица. Стоит отметить, что это одна из самым любимых причесок Хадид - ее часто можно увидеть с таким пучком.
С голым животом, Белла смотрелась дерзко и соблазнительно. Заодно она продемонстрировала свою спортивную подтянутую фигуру.
Пользователи сети отметили умение Беллы выглядеть стильно в вещах любого фасона и стиля, а также отсыпали парочку комплиментов ее внешнему виду.
"Девушка моей мечты ❤️", "Королева красоты 🧿✨", "лучший модальный в мире😍", "почему ты такая чертовски горячая", "Королева идеального тела ❤️", "Самая горячая из горячих девушек".
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.
А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике.
Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры.