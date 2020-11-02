43-летняя украинская певица Ани Лорак предстала со своей дочерью, Софией, в белых платьях

Известная артистка родила дочь в 33 года, пишет Politeka.net. На тот момент певица состояла в браке с турецким бизнесменом, Муратом Налчаджиоглу, совместная жизнь с которым в итоге не сложилась.

Сейчас общему ребенку двух экс-супругов исполнилось девять лет. Девочка растет очень обаятельной и симпатичной.

Ани Лорак старается больше времени проводить с дочерью, и делает с ней посты в Инстаграм, фото которых в итоге разлетаются по сети.

В этот раз в одной из фан-групп разметили снимок Лорак вместе с дочерью, где они позируют в белоснежных и необычных платьях и с золотыми поясами.

"Ани Лорак & София - (Концерт "Сказки и песни Союзмультфильма")", - написали авторы поста.

За 40 минут пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев.

"Лорак красавица, хоть и ногу перефотошопила, дочь совсем не в неё пошла", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Ани Лорак удивила одной деталью в своем туалете. Ани сидит на лестнице в джинсках, желтой куртке и высоких ботинках на шнуровке и довольно улыбается. Волосы певицы распущены и не причесаны как следует.

"🦋 Пусть сегодня будет хороший, добрый вечер!", – подписала кадр звезда.

Ранее мы писали, что Ани Лорак позировала в черных лосинах с завышенной талией, укороченной кофте и массивных ботинках. Сверху звезда набросила большую куртку. Образ завершила кепка на голове.

За 40 минут ее пост собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Ани Лорак в объятиях молодого любовника растаяла от счастья: "Неужели совесть проснулась".

Как сообщала Politeka, новый особняк Ани Лорак поражает роскошью, появились фото: "В соседях Волочкова и...".

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