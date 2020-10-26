Известной певице Ани Лорак приписывают страстный роман с российским исполнителем Сергеем Лазаревым

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу одной из многочисленных фан-групп знаменитостей в Инстаграм, на фотоколлаже, созданном неизвестным почитателем таланта звезд, Каролина и Сергей стоят рядышком, тесно обнявшись, причём певица прижалась к своему предполагаемому любовнику и выглядит очень счастливой. Сергей, в свою очередь, крепко обхватил девушку за плечо, а другой рукой поддерживает за локоток.

Звезды одеты по-осеннему - на них джинсы и куртки. Ани Лорак не удержалась и похвасталась модной сумкой от известного бренда.

Поклонники не прошли мимо этой работы фан-клуба и завалили звезд комплиментами и восторгами.

"👍👍👍👍👍😍😍😍 Сладкие❤️ Я сначала испугалась 😅 Подумала, что НЕУЖЕЛИ, совесть проснулась и они признались 😂 Wow❤️ Офигеть как красиво ❤️❤️❤️ я тоже подумала, что фото настоящее😜 Вауууу❤️❤️❤️ очень !!! Очень нравится когда тебя ❤️❤️очень красиво КРАСАВЦЫ... И ЧТОБ ТА ДО КОНЦА ЖИЗНИ Ты прекрасна 😍 Невероятно😍 Как ты это делаешь?!🔥бомбически😍 Лучшие👍🔥🔥🔥💕💕💕", – пишут они.

Ранее мы писали, что 42-летняя певица Ани Лорак сорвала аплодисменты переменами во внешности. Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в роскошных апартаментах с новой прической и в необычных брюках.

Так, Каролина со счастливой улыбкой явно куда-то собралась: на ней были кожаные штаны-клеш, черный топ и золотистая курточка. В руках певица держала довольно объемную сумку.

Многие обратили внимание на прическу Лорак. Любительница прямых локонов решила поэкспериментировать и сделала волосы волнистыми.

"Мне всегда нравилось выбирать свой путь. Быть собой и не терять достоинства", - подписала снимки звезда.

Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".

Также Politeka писала, что опухшая Лорак удивила кукольным видом во время интервью: "Умная, когда молчит".