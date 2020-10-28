Известная украинская певица Ани Лорак имеет в собственности недвижимость не только в родной стране, но и в Российской Федерации

Недавно в инстаграм знаменитости появились фотографии шикарного особняка под Москвой, сообщает Politeka.

Находится "замок" в элитном поселке "Агаларов Эстейт", причем по соседству с Лорак живут такие знаменитости, как Стас Михайлов, Настя Волочкова и писательница Дарья Донцова.

По оценкам экспертов, стоимость подобной недвижимости может достигать трех миллионов евро, поэтому неудивительно, что Ани Лорак без устали гастролирует по всему миру: кроме того, чтобы купить такой дом, его обслуживание тоже обойдется в копеечку.

Многие люди, которые слушают Ани Лорак по радио, наверняка воскликнули "Нам так не жить!". Ведь богатство обстановки и внешний вид здания действительно поражают.

Дом – трехэтажный, кирпичный, внутри можно видеть роскошную мраморную лестницу. Предлагаем посмотреть на кадры, которые Каролина выложила на своей странице в Инстаграм.

Ранее мы писали, что Известная певица Ани Лорак кроме пения со сцены очень любит эпатировать публику откровенными образами и скандальными выходками. Вот и сейчас звезда поразила соцсети, выложив новый снимок.

На фото Лорак сидит на кресле, на ней – роскойшый халат розового цвета, волосы Ани распущены, на лице улыбка, в правой руке смартфон. Оказалось, что халат – это подарок от знаменитого Филиппа Киркорова, с которым, как известно, певица водит дружбу.

"Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо @fkirkorov за чудесный подарок!", – подписала снимок звезда.

Напомним, Лорак скрыла располневшую фигуру под глянцевым плащом: "Грустно, печально, но..."

Как сообщала Politeka, экс-возлюбленная бывшего гражданского супруга Ани Лорак прервала молчание: "Это была игра".

Также Politeka писала, что располневшая Лорак выставила напоказ свои прелести в эффектном декольте: "Формы богини".