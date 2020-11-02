Упорные соперницы на "Танцях з зірками" Надежда Мейхер и Санта Димопулос "попробовали" партнеров друг друга

Как передает Politeka.net, 10-й выпуск танцевального шоу, посвященный Хэллоуину, таил в себе много интересного, в том числе обмен партнерами. Мейхер в этом выпуске станцевала с партнером Димопулос Максом Леоновым, а Санта отдалась в руки Кириллу Власюку. Что из этого вышло, обе артистки рассказали в своих микроблогах в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Для меня, как и для многих из Вас не стало неожиданным😁😉 то, что моим партнёром станет @maksleonov_official (Благодарю тебя за искренние эмоции, за чувственность, за самоотдачу)💪💋 Но тем не менее, наверняка вам интересно было увидеть, как же мы будем смотреться на паркете. Как Вам наша пара?", - подписала кадры Мейхер.

Пользователи кинулись комментировать, при чем отметили, что это был лучший Надин танец.

"Вы смотрелись очень гармонично. Просто пересматриваю ваш танец, он просто восхитительный. Победы вам❤️. Надя в этом танце вы эталон женственности 💕"

"Надя, вы как всегда очаровательна, новый партнер вам лучше подходит"

"Сильный номер. Показалось, что вы немного расстроились, что Максу надо возвращаться в свою команду. Я в восторге от этого выступления👏"

"Много зависит от партнёра. Это Ваш лучший танец. Вы прекрасны👏"

Димопулос поблагодарила нового партнера за поддержку, хоть пара и оказалась в зоне риска.

"Я не из тех, кто быстро сближается с людьми. А тут нужно было не просто сблизиться: у нас с Кириллом была задача создать тематическую танцевальную историю и «прожить» ее в прямом эфире! Я благодарна @kyryll_v за то, что он оперативно включился в процесс и помогал мне на всех этапах 💋 Мы вместе выложились настолько, насколько это было возможно. Как вам наша потустороння парочка? 🖤", - поделилась Санта.

Поклонники с удовольствием оценили пару в комментариях:

"Санта, Вы прекрасно танцуете, не понимаю почему вы оказались в зоне риска, ведь Вы достойны победы, как никто другой в этом сезоне😻"

"Не страшно было довериться новому партнёру? Не знаю, почему не хватило актерского мастерства судье, все отыгрывала 👍🏻 танец 🔥" - "не страшно) Партнёр хороший )"

"Цього разу не сподобалася постановка. Ну і Макс краще😉"

"Танец хороший, интересная постановка 😍 Ты как всегда - умничка! 👏💫😘"

Напомним, Мейхер после позора на "Танцях з зірками" взялась за старое, сразив внешним видом и вокалом: "Мурашки по коже"

Как сообщала Politeka, обольстительная Димопулос уделала вечную соперницу Надю Мейхер, появилось видео: "Небо и земля!"