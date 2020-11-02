Украинская певица Санта Димопулос вновь схлестнулась в батле со своей вечной соперницей на "Танцях з зірками" Надеждой Мейхер

Как передает Politeka.net, противостояние девушек состоялось в конце десятого прямого эфира шоу. Девушки танцевали два танца: ча-ча-ча и джайв. Их выступления проходили одновременно.

Несмотря на то, что судьи поставили красоткам одинаковые оценки, мнение зрителей существенно отличалось. В комментариях под видео батла отписались десятки поклонников, которые заявили, что батл выиграла Санта.

«Ну как можно их сравнивать..небо и земля..Ну тяжело Надя танцует, тяжело)))..Тянут уже её за уши..Оценки больше, чем у Санточки(Богини паркета)..Аж смешно»,

«Без сомнения Санта была ярче в этом батле! Это был как еще один танец этой пары, а Надя... ну такое»,

«Я в шоке, за что Мейхер за ча-ча-ча 40 баллов... Это был батл, и невооружённым глазом было видно, что Санта на 200% лучше станцевала!»,

«Вот это круто было! Обе хороши, но Мейхер уступает Санте! Санта танцует так, что просто рот открывается!))) Восторг полный!»,

«Постоянно ловил себя на мысли что смотрю на Санту, на Надю только когда специально переводил взгляд. Это для меня знак, что пара, на которую хочется смотреть как минимум должна получить более высокие баллы», - пишут пользователи сети.

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