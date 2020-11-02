Известная актриса Татьяна Кравченко, которая больше всего запомнилась ролью Валюхи в «Сватах», покорила яркой внешностью в компании двух блондинок

Звезда родом из Донецка, отец будущей актрисы рано умер, а мать позже воспитывала ее с отчимом, пишет Politeka.net.

Девушка в 1971 году уехала в Москву и поступила в театральный институт. Татьяна училась в училище им. М. С. Щепкина, однако через год ее заметила педагог Алла Тарасова, которая переманившая юный талант в Школу-студию МХАТ. Карьера Кравченко стала расти, у нее были главные роли в театре, а в 1977 году она впервые сыграла в кино - в картине "Приезжие".

С тех пор Татьяна активно снимается в фильмах, но все же самую запоминающуюся роль она исполнила в сериале "Сваты". Поклонники артистки создали фан-группы, посвященные талантливому кумиру.

Так, в одном из последних постов фан-группы артистка предстала в красной повязке и ярком платке. На губах Кравченко - красная помада, а глаза подчеркнуты тенями и черным карандашам.

Артистка стояла на улице в компании двоих блондинок. Это скандально известные сестры Груздевы из Белоруси. Две певицы поддержали власть Александра Лукашенко, выдавав одно громкое заявление за другим.

"Русские красавицы ❤️😍 Ждёте новый сезон Сватов?", - поинтересовались авторы поста.

За 15 минут пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев.

"Неееет уберите их с фотографии", "Они далеко не русские красавицы", "Очень ждём с нетерпением, дорогая вы наша ,, Валюша ,,🤗💋", "Супер девчонки 👍👍👍👍💐", "А я не поняла, что не так с девицами? Почему кипиш? Любимая Татьяна Кравченко)) Да пусть хоть с чертом лысым в обнимку! Лично я если люблю, люблю и выбор этого человека))) ❤️", " Татьяна, да как Вы так могли, это вообще ужасно с такими девицами выкладывать фото, очень разочаровали((((", - написали пользователи сети.

Напомним, кадр со съемок новых «Сватов» неожиданно слили в сеть: "Валюха променяла Ивана на...".

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» заинтриговала появлением с мальчиком и девочкой, очень похожи.