Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, 27-летняя фаворитка хореографа Влада Ямы опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке.

В кадре девушка с хвостиком и нежным макияжем позировала на фоне желтой стены. Анна мило улыбнулась, раскрыв детали из своего спортивного прошлого, а также со времен участия в танцевальном проекте.

В подписи к фото Ризатдинова раскрыла свое отношение к понедельникам. Не зря этот день называют самым тяжелым. Девушка сравнила, как у нее проходили понедельники, будучи гимнасткой, участницей "Танців" и как сейчасю

"Это всегда был тяжёлый день для меня. Ведь в большом спорте выходной обычно в воскресенье. И за этот день мы почти всегда набирали лишний килограмм... И понедельник у нас всегда начинался со взвешивания. А потом был "разбор полётов", - поделилась Анна.

Во времена участия в «Танцях з зірками», понедельник - тоже был очень тяжелый, призналась Ризатдинова:

"У тебя ещё не прошла эйфория после эфира 🤩, а уже нужно отпустить тот танец. А это не так просто, особенно если он хорошо получился. А уже новый танец, новый стиль, новый образ — всё по-новому. Поэтому начало недели было сложным".

В настоящее время так получилось, что понедельник у Анны - выходной, поэтому, наконец, девушка полюбила этот день, ведь, по ее словам, "можно выспаться, побыть с ребёнком и просто хорошо провести время".

Пользователи кинулись комментировать откровение гимнастки:

"Прекрасная Анна! Вы великолепны, что не передать словами! ❤️❤️❤️"

"Ты красотка, хоть в понедельник, хоть в среду, хоть в субботу 💃"

Ранее мы сообщали, Ризатдинова после перерыва вернулась на паркет "Танців" в качестве гостьи для участия в трио с двумя нынешними участниками. Троица станцевала вальс.

"Скажу честно , я переживала ...😟 За свой сезон пожалуй единственный стиль, который я не взлюбила, это именно вальс ! И тут спустя год меня приглашают, я счастлива вернуться на паркет, но почему ВАЛЬС?!!!! Я боялась, чтобы танец не был просто хорошим. Но это был очередной вызов для меня и момент принятия 😅Я кайфанула 😍", - поделилась Анна.

Напомним, что Анна Ризатдинова ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в полупрозрачном наряде раскрыла о себе всю правду: "На самом деле я...".