Звезда шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова порадовала поклонников ярким образом

Гимнастка, которую называют фавориткой Влада Ямы, поделилась на своей странице в "Инстаграм" новым фото, посвященном популярной программе, передает Politeka.net. Она запечатлена в синем платье с блестками, которое подчеркнуло узкую талию спортсменки и обнажило плечико. Анна Ризатдинова приняла волнительную позу: сложила руки и прикоснулась к виску с томным взглядом.

"Время летит так быстро! Мне кажется, что я даже моргнуть не успела, а сегодня уже 1-е ноября 🍂 Погода за окном совсем не радует. Хочется сидеть в тепле и пить горячий чай. Вечером у меня свой особенный ритуал — просмотр «Танцев со звёздами» @tanci1plus1 🌟 Наберусь сил и завтра снова за работу. Обязательно ждите от меня пост о моих ассоциациях с понедельником 😉", - рассказала звезда о своих планах на будущее.

Пользователи социальной сети похвалили Анну за красивый наряд и ее мастерские выступления:

"Шикарное платье Анна"; "Анечка, когда уже на танцах в судьях сможем тебя увидеть? 😍"; "Аня, когда мы увидим вас среди судей на Танцах? Вы - наша гордость. И лучшая участница Танцев со звездами за все сезоны 😻😻😻 Болела за вас ❤️"; "Аня, ещё надеюсь увидеть вас в качестве судьи-джокера😍"; "Скажем так, в прошлом году "Танці з зірками на 1+1" смотрел с большим желанием, так как было за кого болеть - за Вашу с Александром пару!"; "Хорошеешь".

Напомним, что Анна Ризатдинова ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в полупрозрачном наряде раскрыла о себе всю правду: "На самом деле я...".