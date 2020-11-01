Кендіс Свейнпол, модель з Victoria's Secret, розповіла про свою любов і пустилася в танок на нічному пляжі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео, заради якого вибралася на берег вночі. Дівчина одягла обтягуючий купальник-боді тілесного кольору і станцювала під шум набігаючих хвиль. Незважаючи на пізній час доби, її дуже добре видно завдяки яскравому місяцю.

Наряд підкреслив струнку фігуру Кендіс і зробив акцент на її сідницях. Модель показала захоплюючі рухи, посверкавши своїми ідеальними ніжками на тлі моря. Свій настрій знаменитість висловила у віршах:

"О, любов...

Це як маленький шматочок раю

Я вся люблю Любов

Медові губи приховують тебе".

Трохи раніше Кендіс Свейнпол сфотографувалася в тому ж вбранні при світлі дня. Дівчина повернулася спиною до камери, а обличчям у бік моря, вона закинула руки за голову і спокусливо схрестила ноги на піску. "Дитя Місяця", - підписала кадр сама модель.

Користувачі соцмережі в коментарях залишили їй багато приємних компліментів:

"Ти наша гордість"; "Так красиво і досі вихваляє бразильську культуру! 💚 💛 💙 "; "Море ідеальне, та ще Русалці подобається"; "справжній рай"; "ідеальне тіло"; "блискуча Краса"; "твоє тіло занадто гаряче"; "богиня"; "Мій улюблений Ангел на всі часи. 😍 "; "Кендіс, у тебе ідеальна фігура!"; "Королева Місяця".

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