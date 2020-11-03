Украинская певица Настя Каменских рассказала о новой покупке

Второго ноября известная красотка отпраздновала трехлетие со дня создания своего проекта "NK", передает Politeka.net. Об этом Каменских рассказала в своем Инстаграм.

Артистка постоянно хвастается своими достижениями с фанатами, а в столь занимательную дату записала несколько сторис, в которых поблагодарила свою команду и поклонников.

Красотка рассказала, что впереди всех ждет масса сюрпризов.

Также Настя решила похвастаться обновкой - новым белоснежным костюмом с молниями, дизайнером которого стала ее подруга Анна Андрийчук-Завгородняя.

Свободная толстовка с длинными рукавами и спортивные штаны, хотя не особо подчеркивали идеальную фигуру певицы, но все же сидели на ней идеально.

Звезда прошлась по улице, накинув через плечо черную сумочку с замочком. Звезда сделала высокий пучок из волос, она продефилировала, вытащив язык и смотря в камеру.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских опубликовала фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Настя была одета в черное платье-халат, которое она расстегнула и пикантно спустила с плеча. Кроме этого, певица оголила ножку. Под халатиком оказался черный лифчик и трусики.

«Тотальные черные наряды всегда в моде. Согласны?», - подписала фото Настя.

Ранее мы писали, что Настя Каменских позировала в стильном повседневном образе. На ней короткие шорты «под кожу» и белая майка в обтяжку, из-под которой выглядывает черный лифчик. Дополняют образ красотки ненавязчивые украшения и легкий макияж.

Напомним, располневшую Настю Каменских отругали за фото в смелом бикини: "Бока как буханки хлеба".

Как сообщала Politeka, Каменских окончательно расслабилась и показала себя в домашнем халате без макияжа.

Также Politeka писала, что мокрая Каменских с торчащим из бикини "непотребством" возбудила Сеть.