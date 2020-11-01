Тіна Кароль дала чесну відповідь на тему своєї можливої вагітності після численних спекуляцій шанувальників

Останнім часом багато фанатів популярної української співачки все частіше піднімають тему можливого поповнення в її родині незважаючи на те, що у Кароль вже давно не було публічних відносин.

В інтерв'ю для Каті Осадчої зі "Світського життя" Кароль раз і назавжди прояснила питання про свою вагітність.

"Катю, я не вагітна, на жаль", - зізналася співачка.

У той же час, вона не стала заперечувати такої можливості в майбутньому, помітивши, що хотіла б, щоб це сталося "як можна незаплановано".

Додамо, що зараз Кароль поодинці виховує 11-річного сина Веніаміна. Вона народила хлопчика в шлюбі з Євгеном Огіром, який пішов з життя в 2013 році після тривалої боротьби з раком.

Після смерті свого чоловіка Кароль жодного разу не була в публічних стосунках. Проте останнім часом шанувальники активно приписують їй роман зі співаком Даном Баланом. Втім, самі артисти ці чутки не підтверджують.

Раніше Кароль застукали під час відвідування кафе при одній з популярних взуттєвих студій в Києві.

Для прогулянки спекотна Тіна Кароль підібрала джемпер і спідницю-міді з плассіровкой. Більш того, на ногах співачки і судді шоу "Голос" можна побачити нові ексклюзивні зі вставками з овчини.

Нагадавши, Кароль посвітила достоїнствами в прозорому костюмі під час "диких" танців: "Відточила по повній".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.

Також Politeka писала, що Тіну Кароль з хвостиком показали в звичайному житті, дізнатися можна насилу: "босоніжки з баранчика".