Украинская актриса и травести-дива Монро поделилась рецептом борьбы с хандрой и апатией
Об этом она написала в своем Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net.
Артистка призналась, что поддалась депрессивному настроению, но быстро взяла себя в руки.
«В любой непонятной ситуации, мой голову, выпей два стакана теплой воды, проветри комнату, отключи интернет (увы, всё самое ужасное начинает тебя первым) и ложись спать», - начала она.
Монро добавила, что расслабиться ей помог также мятный чай и внимание к себе.
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«Выпила мятного чаю, помыла голову, в комнате всегда прохладно и свежо (чего ж я так молодо выгляжу), нанесла каплю Шанели и залезла под одеяло с книгой. Телефон на режим без звука и подальше от кровати. Три страницы, и под монотонное мурчание котеек, провалилась в сон», - отметила артистка.
Сон при этом ей приснился очень яркий.
«Помню снилась мне погоня, я на машине с какими-то мужиками, спасаемся от бандитов. Оказывается я лихо матюкаюсь на английском и почему-то обожаю кожу (кстати, тренд этой осени! Только в эко исполнении), а еще резво прыгаю через заборы», - рассказала травести-дива.
«Всем Мур и хандрите, если хандриться. Серьезно. Иногда нужно», - подытожила Монро.
Напомним, что обнаженная травести-дива Монро без лишней скромности показала себя, как есть: «Прям вторая Мэрилин».
Как Politeka писала, что травести-дива Монро с бородатым красавчиком дала жару на кухне.
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