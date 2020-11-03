Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, выставила грудь в декольте

Актер "Дизель шоу", который стал популярным после выступлений в команде КВН "Уездный город", Сергей Писаренко, поделился снимком с Кошкиной, сообщает Politeka.net.

Указанный артист и его коллега, Евгений Никишин, надели костюмы мушкетеров, а в роли Констанции выступила Яна Кошкина.

Звезда надела соблазнительное платье с большим декольте.

Сергей снимал селфи с высока, и с этого ракурса стала лучше видна грудь Яны, которая, казалось, выпрыгнет из наряда в результате одного неловкого движения.

Кошкина сомкнула губы "бантиком" и зелеными глазами смотрела в камеру.

"Ностальгия по Дюма!!! Тысяча чертей господа мушкетеры!!! А какая у нас Констанция!!!!!", - написал Писаренко.

За час пост собрал более 500 лайков и немного комментариев.

"От Констанции не оторвать глаз", "Хорошие ребята", "Очень красивая Констанция !!! 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Яна Кошкина рассказала, что ей удалили четыре зуба мудрости и даже наложили несколько швов.

Артистка рассказала о своем состоянии в Инстаграм. По словам Кошкиной, на второй день у нее не было ни отеков, ни синяков, однако был дискомфорт и небольшая припухлость в той десне, которую больше всего резали.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина, лежа на диване, записала обращение, в котором рассказала о неожиданном инциденте.

«Притулилась тут на диванчике вздремнуть. Просыпаюсь, посмотрите, что мне положили. Посмотрите, шоколадку. Пока я спала. Так приятно», - рассказала актриса.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"