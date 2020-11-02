На повышение зарплат медицинских работников в сентябре и октябре направили более 2,5 млрд гривен

Как сообщает правительственный портал, средства выплатила Национальная служба здоровья.

Отмечается, что больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения Киева - более 216 млн гривен, Днепропетровской области - более 209 млн гривен и Харьковской - 171 млн гривен.

"Национальная служба здоровья Украины уже выплатила более 2,5 млрд гривен на повышение заработных плат медицинских работников в сентябре и октябре. Деньги получили 1596 медучреждений специализированной помощи", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве напомнили, что уже с сентября медики получают надбавку к заработной плате. Отмечается, что врачи получили по 3560 гривен доплат, медсестры и фельдшеры по 2500 гривен, а санитары – по 1250 гривен.

Напомним также, выступая 20 октября с ежегодным посланием к Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в следующем году зарплаты украинских медиков должны вырасти.

Так, после повышения медицинские работники в Украине получат следующие зарплаты:

врачи – до 20-25 тысяч гривен;

медсестеры – до 15 тыс. гривен;

младший медперсонал – до 10-12 тысяч гривен.

Напомним, что пенсии и зарплаты могут отобрать, банкам разрешили: предупреждение НБУ о массовой " заморозке"

Как сообщала Politeka, масштабное повышение зарплат, от украинцев решили не скрывать: "каждый пятый..."

Также Politeka писала, что украинцы получат новую надбавку к зарплатам, в Кабмине назвали счастливчиков и сроки :" до 7000 гривен".