Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о повышении зарплат врачам

Такое заявление он сделал на брифинге в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что на вчерашнем заседании Кабинета министров внесли изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию.

Отмечается, что ставка за оказание медицинской помощи за каждого пациента повышена на 51 гривну.

"Ранее она составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривен 60 копеек", - отметил Степанов.

Он также отметил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.

Ранее в Минздраве напомнили, что уже с сентября медики получают надбавку к заработной плате. Отмечается, что врачи получили по 3560 гривен доплат, медсестры и фельдшеры по 2500 гривен, а санитары – по 1250 гривен.

Напомним, выступая 20 октября с ежегодным посланием к Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в следующем году зарплаты украинских медиков должны вырасти.

Так, после повышения медицинские работники в Украине получат следующие зарплаты:

врачи – до 20-25 тысяч гривен;

медсестеры – до 15 тыс. гривен;

младший медперсонал – до 10-12 тысяч гривен.

Напомним, зарплаты в Украине пошли вверх, озвучены самые высокооплачиваемые профессии: «Рост в этой отрасли достиг…»

Как сообщала Politeka, зарплаты украинцев рекордно выросли: где и кому платят больше всех, «свыше 20 тысяч...»

Также Politeka писала, что в Нацбанке признались, что ждет украинцев в 2021 году: «Реальная зарплата вырастет на…»