Российский исполнитель и комик Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, удивил стильным луком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал фото, которое произвело настоящий фурор. Ревва был одет в серый костюм с полосками и туфли. Сверху он набросил белоснежное пальто. Артист принял модельную позу и с улыбкой смотрел в кадр.

«Народная примета - пришёл ноябрь, жди декабрь.. Всем хорошего дня и месяца!», - подписал фото Ревва.

За несколько часов его пост собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Александр, вы супер. Икона стиля», «Самый лучший человек на планете», «Шикарно выглядишь», «Как денди лондонский одет», «Белое пальто на мужчине, верх совершенства, шикарный образ», «Супер прикид стильно», «Оой какая же ты красота Пирожков», «Голливуд отдыхает», «Суперэлегатбрутал!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что многие поклонники пришли к выводу, что внешний вид мужчины очень важен, так как красивые и стильные мужчины обладают своеобразной супер-силой.

Ранее мы писали, что Александр Ревва поделился утренним фото, на котором позировал в одних штанах. Пирожков встал в спортивную стойку и напряг спортивное тело. Поклонники сразу же сравнили его с Жан-Клодом Ван Даммом.

Напомним, что Артур Пирожков пошел по стопам Галустяна и взбудоражил космическим образом: "Несмотря на милое личко...".

Как сообщала Politeka, полураздетая жена Артура Пирожкова показала, как ему повезло: "Голливуд отдыхает".

Также Politeka писала, что жена Пирожкова распалила фантазию удачным вырезом в полосатом мини: "Вспомнились 90-е".