Російський шоумен Олександр Ревва, також відомий під псевдонімом Артур Пірожков, приміряв фантастичний образ з фільму

Як пише Politeka.net, він розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" зображення, на якому прикріпив своє обличчя до співачки з "П'ятого елемента". Вийшло, що Олександр Ревва посинів і відростив довше щупальця на голові.

На думку виконавця, саме такі побічні ефекти можуть з'явитися через нові вакцини від китайського вірусу. Він жартома поділився своїми побоюваннями в описі до фото:

"Зробив вакцину, відчуваю себе норм. І головне, ніякої побочки...» А хто ще придумає смішну назву до цієї фотки, отримає ❤️!!! Понестися".

Користувачі соціальної мережі відповіли на заклик Олександра Ревви і в коментарях запропонували свої варіанти опису ситуації:

"Голубий місяць всьому виною!))) "; "Незважаючи на миле личко... ❤ ️ "; "Колір настрою синій..."; "Бабуся легкої поведінки. Еволюція😂 🔥"; "зробив вакцину! Тепер можна ходити без маски!💛 🔥 "; "Вам дуже йде синій, навіть більше, ніж Михайлу Галустяну💙🧞♂️🧞♀️"; "Ревва постав у своєму істинному образі"; "Жесть яка 😱";"Іноприбулець".

Раніше Олександр Ревва показав знімок, на якому приміряв образ Алладіна. Він сфотографувався зі своїм давнім другом Михайлом Галустяном, який загримувався під синього Джина.

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