Немецкая супермодель Николь Потуральски, которой приписывали роман с актером Брэдом Питтом, вскружила голову новым дерзким фото

Как передает Politeka.net, 27-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Локацией для фото стали бетонные дебри Берлина. Девушка предстала в черном пиджаке в крупную клетку, при чем, кажется, что в мужском. Образ дополнила стильная белая сумочка. А вот чего на фото нет, так это ни намека на штаны, юбку или хотя б шортики. По всей видимости, красотка решила козырнуть прелестными ножками, оголив их на максимум.

Николь с распущенными волосами и нежным макияжем стояла к камере в полоборота. Девушка дерзко посмотрела через плечо.

Она никак не подписала кадр, а только оставила несколько картинок с осенними листочками.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Так мило 💞"

"Красавица❤️🔥"

"Мне это нравится.😘"

"Wow 😍"

"Чертовски круто🔥 ♥ ️"

"Ты сногсшибательная 💎🌹🌷"

"Замечательная женщина !! 😍💞😍👍"

"Мое любимое лицо 😍👌"

"Полегче, полегче! Пока ещё только понедельник!)"

"Я никогда не видел ни одной фотографии Брэда Питта в ее инсте"

"Этот блейзер и сумка 💗"

Ранее мы рассказывали, что стало известно о разрыва Потуральски с голливудским красавчиком Питтом. Впервые вместе их заметили в августе, так что их связь длилась всего несколько месяцев.

«Это никогда не было так серьезно, как предполагалось», - делился информацией со СМИ осведомленный источник.

Инициатором разрыва стал Питт, для которого открытый брак Николь (девушка замужем за немецким ресторатом Роландом Мэри) оказался "слишком". Поэтому связи пришел конец. В Сети посмеиваются над актером, мол "ведьма"-Джоли прокляла беднягу.

Примечательно, что многие называли молодую экс-любовницу Питта "копией Анджелины", бывшей жены актера.

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