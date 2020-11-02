Телеведущая Леся Никитюк умеет приковать к себе восхищенные взгляды

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в осеннем лесу, утопая в желтом ковре из листьев.

Леся в стильном образе позировала рядом с питомцем: на ней были светлые джинсы-момы, клетчатая рубашка сине-красного оттенка, заправленная наполовину, черные ботинки, ремень с крупной бляхой DG и синяя шляпка-панамка.

"🍁🍁🍁 Резиденція Чечеля. Український Версаль. 18-19 ст. Там зараз так красиво)", - подписала Никитюк.

На одном из кадров Леся лихо распахнула рубашку, блеснув бюстом, "запакованным" в черный топ, что, по всей видимости, привлекло внимание мужской части ее фолловеров. В комментариях некоторые из фанатов предприняли попытку познакомиться с Лесей, но были "отшиты".

"Ты невероятно шикарная девушка ❤️ с тобой можно познакомиться?" - "очень много мышц 😁" - "У меня мышц нет😂😂😂"

"Класні штаньки😍"

"Леся, красотка!😍👏"

"Вы очень положительный человек, вы отличная ведущая! Спасибо Вам за то, что вы есть"

"Люблю Лесюню в листі 💛💛💛 😁"

"Вы классная)"

"Леська,Ти бомба🔥"

"Мамина кыцька❤️😍"

Ранее мы сообщали, Никитюк в коротких шортиках с высокой талией, топе, шляпке и накидке впечатлила позой, расположившись на скамейке. Девушка дерзко взглянула в камеру, задрав одну ногу.

«Сидеть раскорячившись девушке - это прикольно? Кто вас воспитывал?», «Не завидуйте, красивая девочка) Есть что показать вот и показывает!», «Такие ноги грех не выставить. Лесина одна нога аж в комнате у меня», «Очень идет этот стиль», - бросились комментировать пользователи.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

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