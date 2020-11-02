Российская певица и актриса Кристина Орбакайте очаровала совместным фото со средним сыном

Как передает Politeka.net, архивный снимок появился на фан-страничке артистки. Он был сделан на свадьбе старшего сына Кристины Никиты Преснякова. На фото Орбакайте танцевала с Дени Байсаровым. Его, как известно, называют самым красивым ребенком артистки.

«Любимые Кристина и Дени», - подписали фото авторы аккаунта.

За день фото оценили почти 9 тысяч человек. В комментариях оставили массу приятных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Люблю Кристину! Отличная мать, прекрасная дочь!», «А Дэни уже жених прям!», «Кристина вырастила очень достойных парней. А красавцы какие! Многодетная мама, трудится с детства», «Дени очень красивый мальчик!!! Похож на маму!», «Отлично оба выглядите! Приятно посмотреть!», «Породистые мама и сын», «Просто прелесть!», «Сыночка-аристократ», «Маменькин сынок...Какой то он слащавый», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дени Кристина родила от бизнесмена Руслана Байсарова. Сейчас парню 22 года.

Ранее мы писали, что дочь Орбакайте Клавдия показала, какой наряд выбрала для празднования Хеллоуина. Девочка примеряла черный шифоновый наряд со звездами. Образ дополнили серьги в виде пауков.

Напомним, что сын Орбакайте впечатлил элегантностью рядом с молодой мамой, редкое фото: "Самый красивый из детей".

Как сообщала Politeka, Кристина Орбакайте нагрянула в замок Пугачевой в неожиданном образе: настоящая ведьма.

Также Politeka писала, что Орбакайте произвела фурор совместным фото с подросшим сыном: "Как на маму похож".