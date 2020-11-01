Співачка Христина Орбакайте показала свого сина Дені і похвалилася його досягненнями в Лондоні

Як повідомляє Politeka.net, освіту син російської співачки Христини Орбакайте відправився отримувати до Англії. Після закінчення елітної школи, Дені вступив до університету Лондона і пізніше отримав в Оксфорді ступінь бакалавра.

На своїй сторінці у мережі Instagram Орбакайте похвалилася успіхами сина і розповіла, що Дені склав останні іспити і захистив дипломну роботу на магістратурі. І тепер повернувся з Лондона в Росію.

Співачка опублікувала спільний знімок з Дені. На ньому мама і її син виглядають воістину щасливими, ніжно притулившись один до одного. Співачка позувала в білій футболці, а Дені в чорній. Вони немов уособлювали собою інь і ян.



"Повернувся мій Дені! Всі іспити склав і захистив магістратуру! Попереду доросле життя, нехай всі твої ідеї збудуться☺❤️", - підписала спільне фото Орбакайте.

Мережа у відповідь просто вибухнула коментарями: шанувальники дякують Орбакайте за таке ніжне домашнє фото, вітають Дені і просто захоплюються красою сина популярної співачка. Крім того, деякі відзначають, як сильно Дені схожий на Христину.

"Мамина гордість!!!❤️Це Ваша заслуга!!!👍 ", "він дуже схожий на вас👍 😘", "красень! Копія мама👌", " благословення від імператриці❤️", " як на маму схожий!!!", "Діти-наші крила!💝 Нехай здійсняться всі мрії!💝", " Мамине щастя", "як на маму схожий губи ніс посмішка копія👍", "зовсім виріс...👏 ", "Розумничка і красунчик🤗".

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