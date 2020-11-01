Російська співачка Крістіна Орбакайте показала, яке вбрання вибрала для відвідування замку Алла Пугачової

Знімок був розміщений на фан-сторінці в соціальній мережі Інсаграм, передає Politeka.net

Знаменитість вирішила особливо не морочитися і на честь популярного свята "Хеллоуїн" вирядилася в костюм відьми.

Поп-співачка позувала на сходах особняка своєї іменитої мами Алли Пугачової з букетом квітів.

Для теплого візиту артистка одяглася в капелюх, довге пальто-кейп, лосини і довгу спідницю на запах.

"Яке фото подобається більше? 😌 1 або 2? ❤ ️ 😘 ", запитала співачка у своїх фанатів.

Користувачі мережі прийшли в захват від вбрання і відзначили, що їм подобаються обидві фотографії.

До цього ми повідомляли, що співачка Крістіна Орбакайте показала свого сина Дені і похвалилася його досягненнями в Лондоні.

Як стало відомо, освіту син російської співачки відправився отримувати в Англію. Після закінчення елітної школи, Дені вступив до університету Лондона і пізніше отримав в Оксфорді ступінь бакалавра.

Співачка опублікувала спільний знімок з Дені. На ньому мама і її син виглядають воістину щасливими, ніжно притулившись один до одного. Співачка позувала в білій футболці, а Дені в чорній. Вони немов уособлювали собою інь і ян.

Нагадаємо, що Орбакайте в оточенні дітей викликала фурор, Пугачова може пишатися:"у Клави два брати-лицарі".

Як повідомляла Politeka, "Татова дочка!": Орбакайте в обнімку з посивілим батьком викликала ажіотаж, на Пугачову не схожа.

Також Politeka писала, що задоволена Орбакайте, по п'ятах Дженніфер Лопес, розбурхала сімейними фото з чоловіком і дочкою.