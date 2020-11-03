Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая на днях объявила о своей беременности, показала животик
Знаменитость уже опубликовала ряд смелых фото, на которых показывает свой округлый живот, пишет Politeka.net. В этот раз модель решила удивить кадром в сториз.
Звезда повторила знаменитый образ актрисы Деми Мур. Последняя в 1991 году появилась на обложке журнала "Vanity Fair", которая в итоге стала называться легендарной.
"Невероятная" Ратаковски сделала такую же прическу "пикси", как у Деми Мур в те годы. Модель предстала в черном кружевном белье, приспустив белоснежную рубашку. Она приподняла голову и смотрела в камеру. Эми положила руку на живот и выпрямилась.
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Завершили образ звезды аккуратные серьги в ушах и кольца на пальцах.
Кадр в сториз не собрал много лайков и комментариев, ведь там нет такой возможности. Вероятно, красотка получила массу приятных сообщений в директ.
Напомним, Эмили Ратаковски позировала в разных образах и каждый оказался по-своему хорош.
В частности, звезду показали крупным планом, когда она позировала в клетчатой шапочке.
Также на красотке нельзя не заметить белоснежную рубашку. Модель смотрела своими широкими глазами прямо в камеру и приоткрыла губы.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в элегантных штанах и кофте для беременных, игриво заглядывая в кадр. На других фотографиях знаменитость предстала перед фанатами в халате и бикини, которое эффектно подчеркивало ее округлившиеся формы.
«Новое тело – новая одежда», - коротко говорится в сообщении.
Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак
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