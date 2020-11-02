Национальный банк Украины ввел в оборот новые две гривны

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Новая монета посвящена нейрохирургу Андрею Ромоданову. Выполнена она из метала нейзильбер.

Ее диаметр 31 миллиметр. На аверсе находится портрет знаменитого украинца, годы его жизни и рельефное изображение мозга человека.

На реверсе – государственный Герб Украины, надпись "Украина", логотип монетного двора и год выпуска.

Тираж монет составляет 30 тысяч единиц.

Андрей Петрович Ромоданов (11 ноября 1920, Лубны Полтавская область — 5 августа 1993) — украинский нейрохирург, создатель научной школы.

При участии Ромоданова разработана эффективная методика восстановительного лечения нарушений двигательных функций после травм, сосудистых заболеваний и удаления опухолей головного мозга; при институте создан отдел реабилитации и на его базе функционирует первая в СССР кафедра реабилитации невролого-нейрохирургических больных Киевского института усовершенствования врачей. А. Ромоданов является создателем научной школы нейрохирургов на Украине. Он был главным нейрохирургом Министерства здравоохранения Украинской ССР.

Отметим, всего Нацбанк запланировал в 2020 году пополнить ассортимент памятных монет 32 экземплярами. Из них 25 уже введено в обращение.

В ноябре должны появиться еще две новые монеты – 10 гривен «Государственная пограничная служба и 5 гривен «175 лет создания Кирилло-Мефодиевского общества».

Кроме того, до конца года должны выпустить такие монеты:

2 гривны «Владимир Корецкий»

10 гривен «Самийло Величко»

20 гривен «Украина – Беларусь. Духовное наследие – Ирмологион»

5 гривен «Город Славянск»

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