Национальный банк Украины ввел в оборот новые две гривны
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Новая монета посвящена нейрохирургу Андрею Ромоданову. Выполнена она из метала нейзильбер.
Ее диаметр 31 миллиметр. На аверсе находится портрет знаменитого украинца, годы его жизни и рельефное изображение мозга человека.
На реверсе – государственный Герб Украины, надпись "Украина", логотип монетного двора и год выпуска.
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Тираж монет составляет 30 тысяч единиц.
Андрей Петрович Ромоданов (11 ноября 1920, Лубны Полтавская область — 5 августа 1993) — украинский нейрохирург, создатель научной школы.
При участии Ромоданова разработана эффективная методика восстановительного лечения нарушений двигательных функций после травм, сосудистых заболеваний и удаления опухолей головного мозга; при институте создан отдел реабилитации и на его базе функционирует первая в СССР кафедра реабилитации невролого-нейрохирургических больных Киевского института усовершенствования врачей. А. Ромоданов является создателем научной школы нейрохирургов на Украине. Он был главным нейрохирургом Министерства здравоохранения Украинской ССР.
Отметим, всего Нацбанк запланировал в 2020 году пополнить ассортимент памятных монет 32 экземплярами. Из них 25 уже введено в обращение.
В ноябре должны появиться еще две новые монеты – 10 гривен «Государственная пограничная служба и 5 гривен «175 лет создания Кирилло-Мефодиевского общества».
Кроме того, до конца года должны выпустить такие монеты:
2 гривны «Владимир Корецкий»
10 гривен «Самийло Величко»
20 гривен «Украина – Беларусь. Духовное наследие – Ирмологион»
5 гривен «Город Славянск»
Напомним, Нацбанк вводит в оборот новые деньги после отмены старых: что надо знать украинцам, фото.
Как сообщала Politeka, украинцам подсовывают гривны, которыми больше нельзя расплатиться, важное предупреждение: "На лоха".
Также Politeka писала про изъятие Нацбанком из оборота "золотистых" гривен, важное предупреждение: "В магазинах и транспорте..."