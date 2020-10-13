Стало известно, как украинцев обманывают со старыми гривнами

Об этом пишет издание Голос Запорожья.

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Как известно, с 1 октября некоторые гривны перестали быть платежным средством, поэтому старые деньги нужно обменивать в банках.

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Местные жители Мелитополя жалуются, что стали жертвами новой хитрой "схемы", когда продавцы на рынках или водители в транспорте дают им сдачу старыми гривнами.

«Каждый день я прихожу домой с горстью мелочи и бумажных гривен. Ими дают сдачу и на рынке, и в маршрутке, – тут уже на «лоха», как говорится.  Надо проверять каждую монетку сразу, когда дают сдачу или просто не огорчаться из-за нескольких «неправильных» гривен, как, впрочем, я и делаю.  Лично я никогда не проверяю сдачу, – у меня нет на это времени, пока я проверю – мой маленький сын на самокате уже скроется из виду, дети стоять на одном месте не могут больше минуты. Но при мне более бдительная бабушка возмутилась: «Что вы мне даете?!» И вернула гривны 2001 г. назад продавщице»,  - жалуется местная жительница Ольга, которая ощутила на себе новую схему.

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Ранее мы рассказывали, что НБУ выводит из оборота некоторые деньги.

Перестали быть платежным средством только монеты 25 копеек и все банкноты гривны, которые были выпущены до 2003 года включительно.

А вот монеты номиналом в 1 гривну старого образца, выпущенные до 2018 года, пока остаются действительным платежным средством.

"Старые" гривны можно обменять в отделениях банка конца сентября 2021 года.

Напомним, Нацбанк отменил 25 копеек, на каких монетах теперь можно заработать.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот.

Также Politeka писала, что Нацбанк предупредил о важных изменениях, какими гривнами нельзя будет расплачиваться.