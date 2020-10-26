Украинцам напомнили, какие гривны остались официальным средством платежа

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Так, в регуляторе напомнили, что золотистые 1-гривневые монеты не изымал из обращения, и они остаются средством платежа.

В текущем месяце в НБУ обращались украинцы и жаловались, что они не могут оплатить товар, поскольку Нацбанк якобы вывел из обращения золотистые монеты.

"Национальный банк ответственно заявляет — это не так! Все золотистые 1-гривневые монеты являются законным средством платежа. Ими можно свободно расплатиться на территории всей Украины. В магазинах, в банках, в транспорте, в заведениях общественного питания и быта и тому подобное. Их обязаны принимать для расчетов везде и все в нашем государстве — продавцы, кассиры, водители маршруток", — предупредили в пресс-службе госрегулятора.

Более того, монеты номиналом 10 и 50 копеек также остаются средством платежа, поэтому их обязаны принимать во время наличных расчетов.

В пресс-службе НБУ напомнили, что из оборота были изъяты лишь монеты номиналом 25 копеек. У украинцев будет возможность их обменять во всех отделениях банка в течение 2021 года.

"Обмен должен осуществляться бесплатно и без ограничений. В случае отказа банков принимать для обмена монеты 25 копеек, граждане могут обращаться с жалобами в Национальный банк. Все факты Национальный банк тщательно проверять и реагировать на них", — добавили в пресс-службе регулятора, отвечая на частые жалобы простых украинцев.

Ранее мы предупреждали, что Нацбанк выводит из оборота некоторые деньги.

Перестали быть платежным средством только монеты 25 копеек и все банкноты гривны, которые были выпущены до 2003 года включительно.

А вот монеты номиналом в 1 гривну старого образца, выпущенные до 2018 года, пока остаются действительным платежным средством.

"Старые" гривны можно обменять в отделениях банка конца сентября 2021 года.

Напомним, Нацбанк отменил 25 копеек, на каких монетах теперь можно заработать.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот.

Также Politeka писала, что Украинцам подсовывают гривны, которыми больше нельзя расплатиться