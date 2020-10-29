НБУ назвал банки, с которыми украинцам ни в коем случае нельзя вести дела

Как сообщает Politeka.net, в запретный список вошли 17 компаний,. Он содержится во внутреннем письме Нацбанка с подписью директора департамента финансового мониторинга Нацбанка Виталия Черняка, передает "Курс".

Под запрет попали исключительно банки из Ирана, теперь украинским банкам нельзя проводить с ними какие-либо сделки или операции:

Amin Investment Bank;

Bank Keshavarzi Iran;

Bank Maskan;

Bank Refah Kargaran;

Bank-e Shahr;

Eghtesad Novin Bank;

Gharzolhasaneh Resalat Bank;

Hekmat Iranian Bank;

Iran Zamin Bank;

Karafarin Bank;

Khavarmianeh Bank (еще известен под названием Middle East Bank);

Mehr Iran Credit Union Bank;

Pasargad Bank;

Saman Bank;

Sarmayeh Bank;

Tosee Taavon Bank (еще называют Cooperative Development Bank);

Tourism Bank.

Министерство финансов США ввело санкции против ряда иранских банков, а затем передало список в НБУ через американское посольство. Такие меры приняли для блокирования денежных потоков, которые могут финансировать развитие ядерной программы Ирана, создание ракет, ведение террористической деятельности. Эксперты объяснили, что такие операции могут проводить даже через физлиц из Украины, не подозревающих об истинных целях.

"Терроризм - это очень серьезно: если человек будет замечен в финансовых операциях с террористами, то ему могут принудительно закрыть все счета, а средства с них вернуть будет очень сложно", - отметил адвокат Ростислав Кравец.

Ранее Нацбанк назвал наиболее проблемные украинские банки. Самым убыточным оказался государственный "Укрэксимбанк", которй потерял 2,243 миллиарда гривен, на втором месте оказался Проминвестбанк с убытком в 330,93 миллиона гривен.

Напомним, Нацбанк отменил 25 копеек, на каких монетах теперь можно заработать.

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