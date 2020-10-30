Надія Мейхер в новому ефірі шоу "Танці з зірками" буде танцювати з новим партнером

Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram. Як стало відомо, у вечір Хеллоуїна учасники шоу поміняються партнерами. Продюсери вирішили підлити масла у вогонь протистояння екс-солісток ВІА Гри Надії Мейхер і Санти Дімопулос, і поміняли їх партнерами.

Таким чином, після номера, який провалився, коли партнер Наді не впорався з акробатичним трюком і заплутався в спідниці зірки, Мейхер станцює з іншим чоловіком. Ним стане Макс Леонов - партнер Санти. Відомо, що парочка приміряє на себе образи містера і місіс Дракули.

"Санта Дімопулос вийде на паркет з партнером Надії Мейхер Кирилом Васюком. Пара перетвориться на покоївку і швейцара і виконають Фрістайл", - повідомили в соцмережах.

Крім цього, відомо, що Ольга Фреймут станцює з Дмитром Дікусаром, а Юлія Саніна буде танцювати з Іллею Падзіною.

Новина викликала справжню бурю емоцій серед глядачів.

"Сергій та Яна = хана паркету", "Повинен бути бомбезний ефір", "дуже гармонійні пари:)))", "Кайф! Юля + Ілля просто пушка", «Ого, мені захотілося скоріше Олю з Дікусаром побачити)", "Я За Санту, незважаючи на те, з яким вона партнером буде!", "Буде дуже цікаво спостерігати за парами, а особливо за Надією і Сантою, як на них вплине обмін партнерами», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що пристрасті на "Танцях з зірками", що відбувається між Аделіною Делі і Мельником:"заліз у твоє сердечко".

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