Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, появилась без штанов

Соблазнительница, дважды получив титул "Мисс Бум-Бум", завоевала огромную популярность, передает Politeka.net. Красотка собрала 2,4 миллиона пользователей сети в своем Инстаграм, и регулярно публикует самые жаркие фото.

Так, Кортес позировала в розовом обтягивающем топе, который слегка оголил ее идеальные изгибы и татуировку. При этом длина топике казалась настолько экстремальной, что груди едва ли не выпрыгивали из-под него.

Откровенная красотка предстала без штанов и белья, но, к счастью, кадр был обрезан, поэтому самое интимное удалось скрыть.

Модель завершила образ стильными очками и двумя игривыми косичками.

За 12 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных слов знаменитости.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала топлес в колготках-сеточке, лежа на коврике. Брюнетка соблазнительно выгнулась, приподнявшись на цыпочках. Руками девушка прикрыла "срам", вытянув их между ног, но бюст оставила нетронутым. Видно, как эффектно напряглись ее мышцы.

"На этой неделе у меня есть сюрприз на Хэллоуин. 🔥🎃", - подписала фото звезда.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала в футболке и крохотном белье, демонстрируя безупречные изгибы сзади. На это обратили внимание ее поклонники.

«Завтра наступит день # Эль-Класико, и начнется обратный отсчет для # Месси, лучшего игрока в истории, чтобы достичь рекорда по количеству голов в одном клубе, принадлежащем Пеле, второму лучшему игроку в истории", - написала она.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц страстно погладила свой бюст

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