Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, появилась в красном боди с прозрачными вставками
Звезда выбирает самые откровенные наряды, демонстрируя идеальные формы, сообщает Politeka.net.
Этот раз не стал исключением. Звезда надела красное боди с прозрачным декольте, под которым показался большой бюст.
Тонкий черные поясок обвил талию, подчеркивая ее стройность. Под прозрачной тканью в районе бедер проглядывались колготки. Последние обтянули пышные бедра и "вдавились" в довольно не в худое тело.
Завершила образ красотки прозрачная маска на лице, сквозь нее губы с красивым блеском, выделявшим их пухлость.
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Звезда распустила длинные шелковые волосы, которые легли по бокам.
"Обними меня? Кто со мной справится? 🗡 ", - написала Гюль.
За три часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону пышнотелой красотки.
Напомним, Гюль Бахари надела костюм, состоящий из коротенького топа, больше напоминающего лифчик, юбку с высокой талией и болеро с необычными завязками на шее.
Пользователи сети похвалили красотку за шикарный и смелый образ.
Ранее мы писали, что Гюль Бахари выбрала красивый наряд в восточном стиле.
Из сверкающего лифчика выпрыгивала пышная грудь. Она смотрелась завораживающе.
Блестящее белье придавало не маленького акцента, чего, вероятно, и добивалась красотка. Модель приспустила синие бретельки с плеч, придав своему образу некого кокетства.
Голубые брючки с блестящим пояском сели чуть выше бедер.
Напомним, турецкая Кардашьян уложила на стол свои "апельсинки" в дерзком декольте
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