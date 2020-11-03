Звезда знает, как выгодно себя показать

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, появилась в красном боди с прозрачными вставками

Звезда выбирает самые откровенные наряды, демонстрируя идеальные формы, сообщает Politeka.net.

Этот раз не стал исключением. Звезда надела красное боди с прозрачным декольте, под которым показался большой бюст.

Тонкий черные поясок обвил талию, подчеркивая ее стройность. Под прозрачной тканью в районе бедер проглядывались колготки. Последние обтянули пышные бедра и "вдавились" в довольно не в худое тело.

Завершила образ красотки прозрачная маска на лице, сквозь нее губы с красивым блеском, выделявшим их пухлость.

Звезда распустила длинные шелковые волосы, которые легли по бокам.

"Обними меня? Кто со мной справится? 🗡 ", - написала Гюль.

За три часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону пышнотелой красотки.

Напомним, Гюль Бахари надела костюм, состоящий из коротенького топа, больше напоминающего лифчик, юбку с высокой талией и болеро с необычными завязками на шее.

Пользователи сети похвалили красотку за шикарный и смелый образ.

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Из сверкающего лифчика выпрыгивала пышная грудь. Она смотрелась завораживающе.

Блестящее белье придавало не маленького акцента, чего, вероятно, и добивалась красотка. Модель приспустила синие бретельки с плеч, придав своему образу некого кокетства.

Голубые брючки с блестящим пояском сели чуть выше бедер.

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