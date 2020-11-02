В воскресенье, 1 ноября, состоялся десятый прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта "Танці з зірками"

Эфир мистический выпуск был посвящен Хэллоуину. Участники перевоплотились в жуткие образы.

Особенностью эфира стало еще и то, что паркет участники должны были выйти со своими конкурентами.

Первыми на паркет, который превратился в мистический отель, вышли экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и партнер Надежды Мейхер Кирилл Васюк. Пара перевоплотилась в образы горничной и швейцара и исполнила фристайл под песню группы t.A.T.u. "Нас не догонят".

Вторыми показали свои танцевальные умения "Холостяк" Сергей Мельник и партнерша Сергея Танчинца Яна Цибульская, которые исполнили танго и получили 38 баллов.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вышла на паркет вместе с партнером ведущей Оли Фреймут Ильей Падзиной. Они исполнили фьюжн в образах ангела и демона под песню 2WEI — Toxic.

Надя Мейхер танцевала с Максом Леоновым. Надежда превратилась в графиню, а Макс — в Графа Дракулу. Они исполнили трогательный вальс в свою "последнюю ночь" под песню Земфиры "Жить в твоей голове". Надя появилась на паркете в нежном платье лилового цвета.

А вот фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и партнерша Сергея Мельника Аделина Дели в образах клоунов пытались удивить квикстепом под песню Vaya con dios — Hey Na Na Na. Участники завоевали 35 баллов.

В зону риска попали Сергей Мельник и Аделина Дели и Ольга Феймут и Илья Падзина.

Специальными гостями вечера стали Наталья Могилевская и финалист девятого сезона "Голосу країни" KHAYAT. Артист посетил шоу с телепремьерой песни "Темно", а легендарная звезда украинского шоубиза исполнила попурри песен "Місяць" и "Покохала".

Кроме того, во время десятого эфира впервые в истории проекта пары соревновались в баттлах. Так, пары заблаговременно подготовили два танца — ча-ча-ча и джайв и посоревновалась между собой в мастерстве. Каждый танец судьи оценивали и добавляли баллы к первому выступлению.

По результатам голосования судей и зрителей, меньшее количество баллов получила телеведущая. Поэтому в 10 прямом эфире с проектом попрощались Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Эта пара начинала соревнования за главный кубок, находясь на самоизоляцию из-за китайского вируса.

"Это была честь. Особенно благодарю Катю Кухар. Наши с тобой диалоги, уверена, войдут в историю проекту. Что я поняла, друзья: ничто в жизни не дается бесплатно, над всем нужно работать. Есть у вас мечта – превратите ее в бизнес-план. Я не просто так дотанцевалась до 10 эфира. Это ежедневная работа, жертвование своей семьей и в конце концов своим здоровьем ", – отметила Ольга Фреймут.

Кроме этого, Ольга Фреймут поблагодарила всех своих близких и партнера Илью Падзину. Особое внимание она уделила в речи дочери Злате, которая и вдохновила ведущую прийти на "Танцы со звездами". Поздравила Ольга Фреймут и всех своих хейтеров, иронично отметив, что Хэллоуин – их профессиональный праздник. А вот всем поклонникам она пожелала жить в ритме фокстрота.

"Я вам всем желаю жить в стиле фокстрота. Знаете, как это? Быть в объятиях надежного партнера, которого любишь, делать по жизни широкие шаги, не колебаться в себе и держать голову высоко над всеми невзгодами", – добавила она.

Со своей стороны, Илья Падзина выразил свою благодарность всей команде, коллегам, судьям, стилистам, гримерам и Оле. Хореограф признался, что очень рад, что смог принять участие в шоу.

Мнения зрителей шоу относительно вылета Фреймут из шоу разделились. Пока одни горюют, другие удивляются, как телеведущая смогла продержаться на проекте так долго.

«Да ну неужели, я ждала это с начала 1 эфира», «Урааааааааа!!!! Бревно у ходит домой! Ура!», «Свершилось! Оля Буратиновна ушла домой!», «Столько хороших пар покинули проект до них ☹️ хорошо, что справедливость восторжествовала», «Блин, в 10 эфире, в десятом! это должно было случиться раньше», - пишут в Сети.

Напомним, придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк увела у Фреймут красавчика из "Танців з зірками", кадры страсти: "Скоро ребенок появится".

Также Politeka писала, что новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой.