Американская певица и актриса Дженнифер Лопес впечатлила выходкой, нарядившись в свадебное платье
Кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram, рассказывает Politeka.
«Схожу с ума по тебе», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на кадрах Джей Ло позирует в свадебном платье, исполняя зажигательную песню.
«Позы сводят с ума, Джей Ло», «идеальный наряд на праздник», «чертовски хороша», «ты безупречно выглядишь», «Джей Ло, восхитительна», «невероятная, выглядишь на миллион», - пишут ее поклонники.
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Дженнифер предстала в бежевом свитере в черную полоску, который заправила в длинную юбку-колокольчик такого же оттенка, только с цветочным узором и немного примятую. Тонкую талию Лопес подчеркнула черным ремешком. На голове у звезды красовался кашкет с поднятой вверх вуалью. В руках красотка держала стильную сумочку квадратной формы и белую чашку с заглавной первой буквой своего имени.
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