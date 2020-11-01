Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, впечатлила красотой в ярком наряде

Кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram, рассказыват Politeka.

Так, на фотографиях знаменитость позирует в яркой рубашке в цветочки и розовые оверсайз штаны. При этом Узерли демонстрирует уверенный и холодный взгляд. Лишь на некоторых снимках можно заметить некую заинтересованность.

«Чистый кайф», «лучшая», «обожаю тебя просто невероятно», «ты просто роскошно выглядишь», «моя дорогая. Обожаю тебя», «ты настолько красивая», «крутая», «самое лучшее, что я видел сегодня», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу "Великолепный век", удивила поклонников новой фотосессией

Женщина была одета в теплый зеленый свитер, который идеально гармонировал с ее зелеными глазами. У себя в сторис красотка опубликовала коллаж из своих портретов.

Стоит отметить, что ранее Мерьем поделилась новыми фото в ленте. Они собрали множество лайков и добрых отзывов.

Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли побаловалась сладеньким, не стесняясь камер: "Лучший выбор для...".