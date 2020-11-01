Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова похвасталась безупречной красотой, распахнув наряд на камеру

Кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram, рассказывает Politeka.

Так, на кадрах Романова позирует перед концертом рядом со своими подругами. Они все демонстративно держат закрытыми курточки. В какой-то момент красотки их распахивают до предела, демонстрируя изящные изгибы.

Обратим внимание, что наряды Романовой с подругами и без того были достаточно пикантными. Вместо штанов на девушках облегающие шорты и прозрачные ботинки.

Несмотря на это, поклонники Романоваой были лишены возможности что-либо сказать. Кадры были размещены в Stories.





До этого сообщалось, что певица Миша Романова, которая прославилась благодаря участию в «ВИА Гра», покорила соблазнительным образом на пляже

Красотка опубликовала серию фото, на которых предстала в очень горячем образе. Девушка сделала селфи. Судя по всему, она в этот момент была на пляже. На Мише был надет красный купальник, который обтянул ее аппетитные «шарики».

Образ красотка дополнила невероятно соблазнительными озорными косичками и соломенной шляпой. Она позировала для фото в разных позах.

«Восход солнца», - подписала снимок певица.

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