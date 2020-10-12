Украинская певица Миша Романова, которая прославилась благодаря участию в «ВИА Гра», покорила соблазнительным образом на пляже
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых предстала в очень горячем образе. Девушка сделала селфи. Судя по всему, она в этот момент была на пляже. На Мише был надет красный купальник, который обтянул ее аппетитные «шарики».
Образ красотка дополнила невероятно соблазнительными озорными косичками и соломенной шляпой. Она позировала для фото в разных позах.
«Восход солнца», - подписала снимок певица.
Всего за полчаса ее пост собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Текила санрайз», «Милейшее фото», «Моя Красная Шапочка», «Такая классная. Красота - страшная сила», «Звезды завидуют тебе, ты сверкаешь ярче них», «Моя красотка, как я скучаю», «Ох, сочные, красотка», «Куколка красоточка», «Кошечка», «Красивая без косметики вообще красивая», «Какая хорошенькая», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Миша Романова покорила невероятно женственным образом. Певица была одета в яркое красное платье с глубоким декольте. Нежное кружево украсило ее аппетитную упругую грудь.
Напомним, что Миша Романова вывалила бюст в "тесном" платье: "Пытаетесь быть похожей на Свету Лободу, но...".
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