Победитель кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные ватрушки

Кадры были обнародованы в Instagram знаменитости, рассказывает Politeka.

«Ватрушки. Как их ни крути - они обычные. Ну, тупо булка с сыром. Нет ничего такого, чтобы - бац-и схватило тебя за душу. Я смотрел на эти ватрушки. Ходил вокруг них. Думал, гадал. Сначала сделал простецкое, но идеальное тесто. Потом поигрался с начинкой и добавил к кисломолочного сыра дорблю. Получилось то же самое. Вроде знакомый вкус, теплый такой, домашний, но есть в нем та деталька, что сносит крышу. Ты ешь и забываешься. Просто попробуйте», - говорится в сообщении.

На 6-8 порций понадобится:

500 г муки

1 пакетик сухих дрожжей

1 щепотка соли

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1-2 ст. л. сахара

250 мл молока

Для начинки ватрушки необходимо будет:

300 г творога

50 г изюма

1 яйцо (+ 1 яйцо для смазывания)

50 г сыра дорблю

2 ст. л. сахара

Как готовить:

Для теста смешайте в миске 500 г муки, 1 пакетик сухих дрожжей, 2-3 ст. л. подсолнечного масла, 1-2 ст. л. сахара, 250 мл молока и щепотку соли. Хорошо вымешайте тесто и дайте ему подняться в течение 50 минут при комнатной температуре.

Для начинки смешайте 300 г творога, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 50 г сыра дорблю и 50 г изюма. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Тесто разделите на равные части небольшого размера, раскатайте их в круглую форму или сформируйте кружочки диаметром примерно 12 см руками. Оставьте тесто еще минут на 15.

Выложите в центр каждого круга начинку и сделайте небольшие бортики. Смажьте бортики взбитым яйцом, выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку на 25-30 минут. Края должны достаточно подрумяниться. Ватрушки с сыром и дорблю готовы!

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