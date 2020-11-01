Популярная украинская певица Мишель Андраде впечатлила роскошной фигурой, пошалив перед зеркалом
Кадры были опубликованы в TikTok знаменитости, передает Politeka.
«Хэллоуин 2020» - коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что на кадрах Андраде позирует в платье с вырезом и декольте. В какой-то момент знаменитость решила элегантно усесться и расставить ноги перед камерой.
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«Боже, тебе так идет эта прическа. А помада какая», «самая красивая на Хеллоуин 😈🔥🔥🔥🔥😈 Мишель ты супер 💖», «цемки-бомки», «Уаяяяяя какая», «Мишелька как тебя обнять через экран?:D», «просто краш», - пишут ее поклонники.
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На опубликованных кадрах Андраде позирует в тесном топе, эффектно демонстрируя упругие формы во всей красе. Помимо этого, дополнить образ знаменитость решила эффектным макияжем. На это обратили внимание ее поклонники.
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