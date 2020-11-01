Популярная украинская певица Мишель Андраде впечатлила роскошной фигурой, пошалив перед зеркалом

Кадры были опубликованы в TikTok знаменитости, передает Politeka.

«Хэллоуин 2020» - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на кадрах Андраде позирует в платье с вырезом и декольте. В какой-то момент знаменитость решила элегантно усесться и расставить ноги перед камерой.

«Боже, тебе так идет эта прическа. А помада какая», «самая красивая на Хеллоуин 😈🔥🔥🔥🔥😈 Мишель ты супер 💖», «цемки-бомки», «Уаяяяяя какая», «Мишелька как тебя обнять через экран?:D», «просто краш», - пишут ее поклонники.

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На опубликованных кадрах Андраде позирует в тесном топе, эффектно демонстрируя упругие формы во всей красе. Помимо этого, дополнить образ знаменитость решила эффектным макияжем. На это обратили внимание ее поклонники.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

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