Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде огорошила формами, устроив пикантную фотосессию в автомобиле

Снимки знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Вчера я в сториз сделала опрос, спасибо всем кто ответил))) я взяла себе парочку на заметку❤️», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Андраде позирует в тесном топе, эффектно демонстрируя упругие формы во всей красе. Помимо этого, дополнить образ знаменитость решила эффектным макияжем. На это обратили внимание ее поклонники.

«Просто шикарная», «Мишелька, какая же ты красивая в этом образе», «хорошенькая какая», «какая офигенная», «нереальная», «красотка невероятная», «просто бомбезно выглядишь», «лучшая», «как можно быть настолько идеальной?», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Мишель Андраде показала, как исполняет зажигательный танец с продюсером Потапом

«Какое самое любимое движение в нашем дуэте?» - говорится в сообщении.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

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