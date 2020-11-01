В ближайшее время в Украине часть пенсионеров может остаться без выплат, поскольку будут изменены правила назначения помощи

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Так, со следующего года все украинцы, которым выполнилось 60 лет, могут претендовать на пенсию. Однако лишь те, у кого будут 18 лет страхового стажа. В ином случае, они будут вынуждены работать до 65 лет.

Уточняется, что такие требования предусмотрены законом «Об общеобязательном пенсионном страховании». С каждым годом минимальный размер стажа будет расти.

Кто сможет выйти на пенсию в 65 лет:

2021 год – 18 лет стажа;

2022 год – 19 лет стажа;

2023 год – 20 лет стажа;

2024 – 21 год стажа;

2025 – 22 года стажа;

2026 – 23 года стажа;

2027 – 24 года стажа;

2028 – 25 лет стажа.

В то же время для того, чтобы в 2021-м выйти на пенсию, необходимо будет иметь 28 лет страхового стажа. В 63 года смогут выйти на отдых те украинцы, у которых есть 18-28 лет стажа. В 65 лет – от 15 до 18 лет стажа.

До этого сообщалось, что с 1 января 2021 года минимальную зарплату увеличат с 5000 до 6000 гривен. При этом украинцы с полным стажем и возрастом от 65 лет имеют право на пенсию в размере как минимум в 40% от минималки. Сейчас это 2000, а с 1 января – 2400 гривен.

Напомним, работать украинцам придется еще больше.

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