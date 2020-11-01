В Украине проведут перерасчет пенсий, будет повышена минимальная и максимальная пенсии

Плановое повышение пенсионных выплат связано с ростом прожиточного минимума. Последний раз его повысили с 1 июля (до 2118 грн), а с 1 декабря 2020 прожиточный минимум будет составлять 2189 грн, передает НВ.

С 1 декабря 2020 минимальная пенсия вырастет до 1769 грн (на 57 грн), а максимальная пенсия — до 17690 грн на одного (на 570 грн).

Также с 1 декабря вырастет и надбавка пенсионерам за стаж — ежемесячная доплата для тех мужчин, кто имеет стаж более 35 лет и для женщин, имеющих 30 лет стажа. Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год и вырастет с 17,12 грн до 17,69 грн.

Также повышение прожиточного минимума повлияет на рост выплат для различных социальных и демографических групп населения.

для детей до 6 лет: с 1859 грн до 1921 грн.

для детей от 6 до 18 лет: с 2318 грн до 2395 грн.

для трудоспособных лиц: с 2197 грн до 2270 грн.

для лиц, утративших трудоспособность: с 1712 грн до 1769 грн.

Также ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года минимальную зарплату увеличат с 5000 до 6000 гривен. При этом украинцы с полным стажем и возрастом от 65 лет имеют право на пенсию в размере как минимум в 40% от минималки. Сейчас это 2000, а с 1 января – 2400 гривен.

Также, с 1 января в Украине увеличатся пенсии как минимум до 2400 гривен для тех пенсионеров, которые имеют 30 (для женщин) и 35 лет (для мужчин) лет стажа и достигли возраста 65 лет.

Напомним, работать украинцам придется еще больше.

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