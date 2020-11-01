43-летняя украинская певица Ани Лорак не перестает удивлять экспериментами над своей внешностью

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала подготовку к выступлению.

На кадрах Каролина в черном халатике сидит в гримерке, окруженная стилистами и парикмахерами, колдующими над ее образом.

Певица крупным планом показала лицо: невозможно не заметить размер ее еще ненакрашенных губ - на пол-лица. Звезда, видимо, решила следовать моде, трансформировав эту часть тела в "вареники". Для пущего эффекта, Лорак сложила их, как для поцелуя. Она даже добавила соответствующую "наклейку".

Также в глаза бросается аппетитное декольте артистки: полоска бюста никого не оставит равнодушным.

Отметим, внешность Каролины вот уже лет пять – один из самых главных объектов для сплетен! Что только ей не приписывали: и пластику губ, и ринопластику, и маммопластику, и нитевой лифтинг, и удаление мешков Биша и даже удаление ребер. Артистка неоднократно выступала с опровержениями какого-либо хирургического вмешательства, заявляя, что все, что у нее есть – от природы, ну и плюс грамотный уход и здоровый образ жизни.

Ранее мы писали, что Лорак показала в Сети своего нового фаворита. Певица сделала репост своей песни, которую перепел участник детского реалити-шоу "Кто ты?" Гарик Зебелян. Парень опубликовал у себя в соцсетях кавер на песню артистки «Страдаем и любим».

Лорак сделала репост, подписав его «Невероятный талант». Судя по всему, парень зацепил звезду.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».